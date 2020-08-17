Суд продлил следствие по делу Фургала до 8 ноября

У бывшего губернатора изъяли 3 млн рублей, более 2 тыс. долларов и две машины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Следствие по делу бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала продлено до 8 ноября. Об этом сообщил Басманный суд Москвы в понедельник 17 августа.

По данным представителей следствия, у Фургала арестовали более 3 млн рублей и два автомобиля. Это следует из материалов дела, зачитанных судьей Мосгорсуда, где слушается жалоба на арест имущества экс-губернатора.

«Учитывая, что срок следствия продлен до 8 ноября, Басманный суд арестовал более 3 млн рублей, более 2 тыс. долларов и две машины - Toyota Land Cruiser и Lexus. Фургал обжаловал данное решение», - цитирует слова судьи ТАСС.

Напомним, что утром 9 июля 2020 года Сергей Фургал был задержан сотрудниками следственного комитета возле своего дома.Экс-губернатора обвиняют по статье убийство двух и более лиц. Максимальное наказание по ней - пожизненное заключение. Фургал считает себя невиновным.