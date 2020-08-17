Вспышка коронавируса в борделе: Власти Испании ищут зараженных, а те боятся заявить о себе

Работница борделя соблюдали правила безопасности и были в масках, но дистанцию в полтора метра соблюдать не смогли Фото: REUTERS

Когда коронавирус не так страшен, как гнев жены - в Испании ищут клиентов борделя, которые могли заразиться Covid-19.

Началось все с того, что одна за другой в больницу стали поступать женщины с общим "местом работы". Труженицы испанского борделя подхватили коронавирус - диагноз подтвердили у восьми женщин. Поскольку на дистанционку дамы не уходили, а трудились по-старинке "у станка", и соответственно, контактировали с клиентами, медики стали опасаться массовой вспышки.

В городе Алькасар-де-Сан-Хуан создали специальную комиссию по расследованию этого случая распространения болезни, стали искать клиентов, но те по понятным причинам не торопятся объявляться и на всяческие призывы провериться отвечают молчанием.

- Руководители здравоохранения говорят, что они почти уверены, что восемь положительных секс-работников соблюдали большинство правил безопасности в связи с коронавирусом, включая ношение масок, но не смогли держаться на расстоянии полутора метров от всех, с кем они контактировали,- сообщает Mirror.

Врачи распространили призыв к мужчинам "проявить ответственность" и отправиться на тестирование. Санитарные бригады провели дезинфекцию в борделе, а в городском совете написали в Twitter, что коронавирус может распространиться "как лесной пожар".

- Всем клиентам публичного дома рекомендуется пройти обследование, чтобы узнать, инфицированы они или нет,- заявила пресс-секретарь Службы общественного здравоохранения Кастилии-Ла-Манча.