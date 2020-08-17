В Совфеде прокомментировали идею введения выходного 1 сентября для родителей первоклассников

Для родителей первоклашек 1 сентября хотят сделать выходным днем Фото: Алена МАРТЫНОВА

В Совфеде идею введения выходного дня 1 сентября для родителей первоклассников назвали хорошей, но отметили необходимость отдельно продумать финансирование этой инициативы. Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский предположил, что оплата такого выходного, скорее всего, ляжет на региональные бюджеты.

«Эта мера с точки зрения бюджета ляжет прежде всего на плечи региональных бюджетов, что является для них серьезной тратой. С морально-этической точки зрения было бы неплохо, чтобы родители могли 1 сентября провести именно таким образом, чтобы дети почувствовали этот праздник. Но вопросы бюджетирования требуют отдельного рассмотрения», — цитирует Рязанского RT.

Сенатор добавил, что родители первоклашек и сейчас отпрашиваются у работодателей на несколько часов, чтобы проводить ребенка на линейку. Как правило, компании относятся с понимание к таким просьбам и никакого дополнительного оформления на 1 сентября не требуется.

Напомним, ранее глава Института прогрессивного образования Анна Маркс предложила вице-премьеру Татьяне Голиковой предоставить родителям первоклассников дополнительный оплачиваемый выходной день на 1 сентября, передает сайт argumenti.ru.