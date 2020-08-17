ВВС США нанесли авиаудар по сирийской армии: один солдат погиб, двое ранены

Взрыв произошел в районе Телль-Захаб Фото: REUTERS

Сирийский солдат погиб при атаке американского беспилотника близ Эль-Камышлы, в районе Телль-Захаб. Ракету запустили по блокпосту сирийской армии после того, как военные не пропустили американский патруль через КПП.

Агентство SANA сообщает, что в результате авиаудара США один сирийский военнослужащий погиб, двое получили ранения.

- Их доставили в госпиталь в Эль-Камышлы для оказания медицинской помощь,- уточнили в издании.

В США пока комментариев не давали по этому происшествию.

В сирийском Идлибе на самодельном взрывном устройстве подорвался турецкий автомобиль, повреждена машина военных Турции. Пострадавших среди солдат нет. ЧП произошло на трассе М-4 в момент, когда российско-турецкие военные совершали патрулирование территории у границы Сирии и Турции. Российский патруль не пострадал во время взрыва.