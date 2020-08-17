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Названо условие, при котором россияне смогут уходить пораньше с работы в день рождения

Верховный суд подтвердил такое право работников
Юлия СальниковаЮлия СальниковаЮлияСальникова
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Сокращенный день должен быть прописан во внутренних документах

Сокращенный день должен быть прописан во внутренних документах

Фото: Иван ВИСЛОВ

Верховный суд России разрешил россиянам пораньше уходить с работы в день рождения. Правда, такое послабление применить могут только при одном условии, если это прописано в правилах внутреннего распорядка организации.

Суд рассмотрел кассационную жалобу бывшей сотрудницы компании «Волгофарм». Женщина лишилась работы, уйдя пораньше домой в день рождения. Она рассказала, что такое правило действовало на предприятии, но условно, в документах нигде не было закреплено положение о сокращенном дне в праздник.

- Традиция не была закреплена в правилах внутреннего распорядка. Позднее работодатель провел проверку и уволил женщину за прогул. Суды сначала встали на ее сторону, но затем отменили первоначальное решение о восстановлении на работе и признали увольнение законным,- сообщает агентство Прайм.

Тогда уволенная сотрудница обратилась в Верховный суд, который отказался признавать правомерным вывод нижестоящего суда.