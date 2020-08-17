Евросоюз 19 августа обсудит ситуацию в Белоруссии

Евросоюз в среду, 19 августа, обсудит ситуацию в Белоруссии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Главы государств и правительств Евросоюза в среду, 19 августа, проведут совещание по ситуации в Белоруссии. Саммит пройдет в формате видеоконференции. Об этом сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.

- Я созову встречу членов Евросовета в эту среду в 12:00 (13:00 мск), чтобы обсудить ситуацию в Белоруссии. Народ Белоруссии имеет право самостоятельно определять свое будущее и свободно избирать своего лидера. Насилие в отношении протестующих неприемлемо и не должно допускаться, - написал Мишель в своем Twitter.

Напомним, 14 августа главы МИД стран Евросоюза уже провели совещание касательно обстановки в Белоруссии. По его итогам Евросоюз заявил, что не принимает результаты выборов в стране и готовится ввести новые санкции в отношении Минска. В первую очередь это касается официальных лиц Белоруссии «ответственных за применение насилия и нарушение прав человека».

США также пригрозили ввести санкции против действующего президента республики Александра Лукашенко. Прошедшие в Белоруссии выборы американские сенаторы назвали "фальсификацией и трагедией".

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