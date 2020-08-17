Учителей обяжут носить маски в новом учебном году

В школах введут новые правила для учителей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Минпросвещения России заявило, что учителям необходимо будет носить маски в новом учебном году.

«Детей не будут обязывать носить маски, но они могут их носить, если настаивают родители. Учителя должны их носить», - сказали в ведомстве.

Если педагог не будет соблюдать данное правило, то родители учащихся могут обратиться с жалобой в администрацию школы, сообщает ТАСС.

Напомним, что ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявлял о том, что обучение возобновится в традиционном формате, а решение о проведение торжественной линейки в честь 1 сентября останется за администрацией школы и главами районов в зависимости от эпидемиологической ситуации.

Напомним, что из-за пандемии коронавируса школы перешли на дистанционный режим. Последний звонок и выпускные также имели особый формат из-за эпидемиологической ситуации в стране и мире.