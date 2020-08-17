Коля Лукашенко приехал с папой на переговоры с рабочими автомобильного завода

Николай Лукашенко посетил завод вместе с отцом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

17 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил один из «бастующих» заводов вместе с сыном. Николай сопровождал отца всю поездку.

Президент и его сын все время были в окружении охраны.

Ранее Николай Лукашенко уже посещал с отцом важные мероприятия. Так, президент Белоруссии вместе с сыном приезжали на празднование 9 мая в Москву.

Напомним, в понедельник президент Белоруссии посетил один из «бастующих» заводов, чтобы лично встретиться с рабочими и ответить на их вопросы. В ходе беседы переизбранный глава государства заявил, что ничего не может сделать с теми, кто работать не хочет, но перевыборов в стране не будет. Николай Лукашенко также присутствовал на встрече.

Акции протеста начались в стране после выборов 9 августа. Граждане, несогласные с результатами голосования, вышли на улицы городов. Мирные демонстрации превратились в противостояния с милицией и ОМОН. В ходе протестов погибли мирные жители. Несколько тысяч гражданских были задержаны и отправлены в СИЗО.