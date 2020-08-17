Алексей Миранчук. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

24-летний полузащитник московского "Локомотива" и сборной России Алексей Миранчук имеет шансы переехать в чемпионат Италии. Накануне было оглашено в местных СМИ - интерес к игроку проявляет "Аталанта". А вот уже в понедельник, 17 августа 2020 года, появилась информация о том, что к Миранчуку присматривается "Милан".

Как пишет Milanlive.it со ссылкой на Corriere dello Sport, именно миланцы хотят купить себе футболиста, который неплохо проявляет себя в "Локомотиве" в последнее время. Переговорами по Миранчуку, уверяют СМИ Италии, будет заниматься Паоло Мальдини, который трудится на должности спортивного директора клуба.

Напомним, что Алексей Миранчук является воспитанником "Локомотива" и играет за команду с 2013 года. В прошлом сезоне на его счету 12 голов и 3 передачи в 27 поединках. А с 2015 года Алексей Миранчук призывается в сборную России.