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Политика

В машине военного атташе РФ в Гааге был найден «жучок»

МИД РФ высказал мнение, что данные действия идут вразрез с Венской конвенцией
Анастасия РышковаАнастасияРышкова
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В машине атташе РФ нашли средство слежения

В машине атташе РФ нашли средство слежения

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В машине атташе РФ в Гааге нашли средство слежения. В связи с этим временная поверенная в делах Нидерландов в Москве Доминик Баккер-Кюлинг была вызвана в МИД России. В ведомстве предупредили, что подобные действия нарушают положения Венской конвенции и идут вразрез дипломатическим отношениям двух стран.

«В МИД РФ выразили решительный протест послу Нидерландов в связи с обнаружением аппаратуры слежения в автомобиле военного атташе России в Гааге. Голландскому дипломату было указано на необходимость незамедлительно принять исчерпывающие меры по недопущению подобных инцидентов, идущих вразрез с положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях», - подчеркнули в МИД РФ, сообщает ТАСС.

Недружественные действия «усложняют и без того непростые двусторонние отношения», подчеркнули в ведомстве.