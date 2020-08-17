Правительство Германии провело переговоры со Светланой Тихановской

В Германии подтвердили, что связались с Тихановской Фото: REUTERS

Правительство Германии провело переговоры с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской. Об этом заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

- Да, такой контакт был, - сообщил он, отвечая на вопрос журналистов.

Однако каких-либо подробностей разговора Зайберт не привел. Он не стал раскрывать, когда и на каком уровне прошли переговоры, объяснив, что это "не имеет отношения к делу".

Напомним, утром 17 августа Светлана Тихановская опубликовала новое обращение к гражданам Белоруссии. Она объявила, что готова стать национальным лидером.

- Я не хотела быть политиком. Но судьба распорядилась так, что я оказалась на передней линии борьбы. Судьба и вы, - заявила Тихановская.

Она также призвала освободить всех политзаключенных и организовать новые честные выборы, которые будут приняты мировым сообществом.