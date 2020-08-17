Основные акции протестов проходят в Минске Фото: REUTERS

В Европарламенте отреагировали на выборы президента Белоруссии. Депутаты ЕП не признают результаты голосования, которые 14 августа объявили в ЦИК. Действующего президента страны, Александра Лукашенко объявили персоной нон-грата.

- Мы присоединяемся к белорусскому народу в его требовании новых и свободных выборов под наблюдением независимых наблюдателей,- сказано в совместном заявлении партий Европарламента.

Президент Франции Эммануэль Макрон тоже писал в Twitter, что выступает за белорусский народ и просит оказать им поддержку. Хотя когда во Франции происходили похожие акции, и центр города заполняли так называемые "желтые жилеты", Макрон призывал людей разойтись, ни о какой поддержке активистов, "выступающих за свободу" речи тогда не шло. Об этом президенту Франции напомнила официальный представитель МИД России Мария Захарова, назвавшая такую позицию лицемерием.