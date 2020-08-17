Томский губернатор направил 132 млн рублей на закупку тепловизоров и антисептиков для школ и детсадов

Более 132 млн рублей выделяется из бюджета Томской области на закупку антисептиков и оборудования для обеспечения эпидемиологической безопасности в школах, детских садах, колледжах и техникумах. Об этом губернатор Сергей Жвачкин сообщил 17 августа во время совещания регионального оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19.

Для школ, в которых занимаются более 1,5 тысяч учеников, будут закуплены тепловизоры: аппараты позволяют измерять температуру автоматически, поточным методом при входе в здание. Для остальных образовательных учреждений приобретут бесконтактные термометры. На выделяемые средства также закупят дезинфицирующие и антисептические средства, рециркуляторы (оборудование для обеззараживания воздуха) и другие средства защиты.

Как подчеркнул Сергей Жвачкин, субсидии от области получат все муниципалитеты региона.

- В преддверии нового учебного года задача власти - обеспечить максимальную безопасность образовательного процесса для детей и педагогов, снизить риски заболеваемости, - отметил губернатор Томской области. - Цена профилактических мер - более 132 млн рублей, но здоровье дороже. 120,6 млн рублей мы направляем в школы, детские сады и детские учреждения дополнительного образования, 12,1 млн - в техникумы и колледжи.

С сегодняшнего дня по распоряжению губернатора детские сады Томской области переходят на обычный режим работы. Во всех городах и районах в группы вернутся около 59 тысяч детей. По утрам вводится обязательное измерение температуры, кроме того, если ребенок не появляется в детсаду более пяти дней, родителям необходимо предоставить справку от врача. Обязательное условие - занятия будут проводиться внутри одной группы либо на свежем воздухе. В детских садах Томской области по-прежнему запрещены массовые мероприятия.