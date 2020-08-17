Зеленский провел закрытое совещание с силовиками по Белоруссии

Президент Украины Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский провел закрытое совещание с руководителями разведывательных органов и силовых структур по вопросу происходящего в Белоруссии. Украинский лидер подозревает, что события в соседней республике могут сильно повлиять на незалежную, поэтому в ходе встречи обсуждали возможные сценарии развития ситуации и риски для Киева.

«Зеленский провел закрытое совещание … в связи с резким обострением ситуации в Республике Беларусь. Глава государства отметил, что события в этой стране могут существенно повлиять на Украину», - сообщили в пресс-службе президента Украины.

Напомним, еще 10 августа, Зеленский, комментируя массовые беспорядки в Минске на фоне президентских выборов, обратил внимание на то, что не все согласны с результатами прошедших выборов, и отметил, любая легитимность происходит исключительно от социального доверия, призывав украинских «соседей к максимальной толерантности, терпимости и отказа от уличного насилия».