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Минпросвещения рассказало, обяжут ли учителей носить маски

Дети на уроках могут не надевать индивидуальные средства защиты
Елена ГильмановаЕленаГильманова
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Минпросвещения объяснило, обяжут ли учителей носить маски

Минпросвещения объяснило, обяжут ли учителей носить маски

Фото: Анастасия Осипова

Должны ли учителя носить маски, будут решать на региональном и местном уровне. Об этом рассказали в Минпросвещения, уточнив, что на данный момент нет предписания всем преподавателям надеть маски с 1 сентября, но необходимость применения тех или иных средств индивидуальной защиты зависит от эпидемиологической ситуации в конкретном регионе.

«Необходимость применения тех или иных средств индивидуальной защиты – вопрос, зависящий напрямую от эпидемиологической ситуации на местах, и он, соответственно, будет решаться на региональном и муниципальном уровне», - заявили в пресс-службе ведомства

Напомним, ранее ведомство сообщило, что преподавателям необходимо будет носить маски в новом учебном году. При этом детей не будут обязывать носить средства индивидуальной защиты.

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что обучение в этом году возобновится в традиционном формате, а решение о проведение торжественной линейки в честь 1 сентября останется за администрацией школы и главами районов в зависимости от эпидемиологической ситуации.