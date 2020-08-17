Представители AliExpress назвали города, где чаще заказывают смартфоны

Самая популярная модель оказалась Xiaomi Фото: REUTERS

Аналитики AliExpress назвали пятерку городов, где чаще всего заказывают смартфоны. Пользователи из данных мест чаще других оформляют доставку на различные модели телефонов.

Пятерка городов, где чаще заказывают смартфоны:

Москва,

Санкт-Петербург,

Казань,

Краснодар,

Пермь.

Фаворитом среди заказов является компания-производитель Xiaomi, а стоимость самого дешевого смартфона составила 6746 рублей.

В тройку самых востребованных смартфонов в ценовой категории до 16 тысяч рублей вошли Xiaomi, Huawei и HONOR. У первой модели показатели самые высоки, пользователи делают выбор в пользу данного производителя в двух из трех случаев, пишет Ридус.

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