Губернатор Александр Дрозденко: «В этом году мы открываем 23 «Точки роста» в школах Ленинградской области

Губернатор Александр Дрозденко рассказал об открытии новых «Точек роста». Фото предоставлено пресс-службой администрации Ленинградской области.​

В средней школе поселка Рассвет Ленинградской области в этом учебном году за парты сядут 149 учеников. Теперь у сельских ребятишек появятся новые возможности для изучения информатики и цифровых технологий: с сентября на базе Рассветовской школы открывается образовательный центр «Точка роста». Он станет уже вторым в Лодейнопольском районе.

Общероссийский проект «Точка роста», благодаря которому дети из сельских районов в увлекательной форме получают дополнительные знания по профилям «Информатика», Технология» и «Основы безопасности жизнедеятельности», финансируется за счет федерального и региональных бюджетов.

- В этом году мы открываем в школах Ленинградской области 23 «Точки роста», всего их количество доведем до 43-х, - рассказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. - Все педагоги проходят повышение квалификации для работы в центрах, и я очень рад, что к делу своему они подходят с душой. Это делает новые центры действительно точками роста.

Все ленинградские «Точки роста» получают новое оборудование и отремонтированные помещения. В рассветовской школе под образовательный центр отвели отдельное крыло здания, ремонт которого обошелся в 857 тысяч рублей. По словам председателя регионального комитета общего и профессионального образования Сергея Тарасова, дизайн «Точек роста», разработанный в Ленинградской области считается одним из лучших в стране. Разработки ленинградских дизайнеров рекомендованы Минпросвещения к внедрению в других регионах России. На покупку оборудования для рассветовской «Точки роста» было выделено 1, 2 млн рублей. Дети получат полный набор цифровой техники, которая послужит и для учебы, и для и развлечений: ноутбуки, принтер, 3D-принтер, микрофон, фотоаппарат, квадрокоптеры, виртуальный шлем, смартфон. Аудитории оснастили новой мебелью, закупили конструкторы, шахматы, оборудование для занятий ОБЖ и технологией.

Напомним, в рамках национального проекта «Образование» в России к 2024 году откроется более 16 тысяч центров «Точка роста». Главная цель проекта - повысить техническую оснащенность школ в селах и малых городах, обеспечить их новым оборудованием и помочь ребятам из глубинки овладеть цифровыми знаниями. После уроков дети посещают занятия цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного профилей, учатся играть в шахматы.