США ввели новые санкции против Huawei Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединённые Штаты расширили ограничений в отношении китайской телекоммуникационной компании Huawei. Об этом сообщил госсекретарь США Майк Помпео, назвав корпорацию «подразделением государства слежки Коммунистической партии Китая».

По его словам, расширение санкций было необходимо для того, «чтобы защитить национальную безопасность США, частную жизнь граждан и неприкосновенность нашей сети 5G от вредоносного влияния Пекина».

Помпео рассказал, что Минторг США в понедельник добавил в «черный список» еще 38 дочерних отделений Huawei. Ведомство также расширило действие поправок, согласно которым, иностранные компании, использующие американское оборудование для производства чипов, должны получить лицензию в Штатах, прежде чем поставлять определенные чипы компании Huawei.

Напомним, опасной продукцию китайских производителей посчитали еще в прошлом году в Палате представителей. Позже в Сенате Конгресса был принят закон о безопасных и надежных средствах коммуникации. 30 июня Федеральная комиссия по связи Соединённых Штатов (FCC) официально объявила китайские телекоммуникационные компании ZTE и Huawei угрозами национальной безопасности. Однако, несмотря на это в этом году Huawei впервые стала мировыми лидером по продажам смартфонов