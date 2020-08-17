Генпрокуратура Белоруссии опубликовала список задержанных демонстрантов

Генпрокуратура Белоруссии опубликовала список задержанных на протестах Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генпрокуратура Белоруссии опубликовала список из 122 граждан республики, которые были задержаны в ходе протестов и отбывают административный арест.

В Минске находятся 16 задержанных, срок которых варьируется от 7 до 14 суток. В Бобруйске 9 человек ждут освобождения из СИЗО, в Жордино и Бресте около 30.

«Работа по освобождению продолжается, сведения обновляются постоянно», - подчеркнули в МВД.

В пресс-службе ведомства сообщили, что содержащиеся на участке ИВС в Жодино (Минская область) граждане были переведены в центр изоляции правонарушителей (ЦИП) ГУВД Мингорисполкома и по состоянию на 8.00 отпущены.

Напомним, что ранее Генпрокуратура заявила, что большая часть задержанных отпущены, а по факту задержаний ведется разбирательство.

Массовые протестные акции начались в Белоруссии 9 августа после выборов президента. Не согласные с результатами голосования жители многих городов вышли на улицы. Мирные демонстрации в считанные дни превратились в столкновения с милицией и ОМОН. В ходе беспорядков правоохранительные органы задержали тысячи демонстрантов.