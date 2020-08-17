Ученые нашли главную уязвимость у коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ученые определили главную уязвимость коронавирусной инфекции, которая позволит воздействовать на него с помощью существующих препаратов.

Согласно данным исследователей из Школы молекулярной инженерии имени Притцкера при Чикагском университете, опубликованном в журнале Science Advances, наиболее привлекательной «мишенью для лекарств» является это протеаза Mpro - фермент, участвующий в репликационном механизме вируса.

Ранее специалисты уже пытались повлиять на структуру Mpro и выявить ее помощью отличия между коронавирусом нового типа и SARS-CoV.

В ходе исследований американские ученые смогли найти ранее не изученную связь в белке выяснили, что одним из наиболее эффективно воздействующих на протеазу соединений является эбселен - лекарственная молекула, которая обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. Такая находка может стать ключом к разработке нового способа лечения COVID-19.