Евгений Ямбург выступил против обязательного ношения масок педагогами

Заслуженный учитель России выступил против ношения масок на уроках Фото: Анастасия Осипова

Находиться полный рабочий день на местах в медицинской маске педагогам будет очень сложно. Такое мнение выразил заслуженный учитель России Евгений Ямбург, встав на защиту своих коллег.

«Быть в маске или без маски — это решение детей и их родителей, хотя у нас все эти медикаменты и тепловизоры и маски на полгода вперед заготовлены. Ну представим себе, что в специализированных классах ребенок восемь часов с перерывом на обед сидит в маске — это нереально. А чем, извините, хуже учитель? Он что, выдержит такую ситуацию?» — цитирует слова Ямбурга телеканал «360».

Более того, заслуженный учитель отметил, что лично он в надежность масок, как средства индивидуальной защиты, в данной ситуации не верит. Эксперт отметил, что если детям разрешается посещать уроки без средств индивидуальной защиты, то и учителям должны быть предложены такие же условия в классе.

Напомним, ранее в Министерстве просвещения заявили, что в новом учебном году всем педагогам придется соблюдать на уроках масочный режим, чтобы обезопасить себя и детей от риска распространения коронавирусной инфекции, передают «Известия».