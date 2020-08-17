Российский Су-27 перехватил американский самолет-разведчик на Балтийским морем Фото: Михаил ФРОЛОВ

В понедельник, 16 августа, российский истребитель Су-27 поднимался на перехват американского самолета-разведчика RC-135, который приблизился к воздушным границам России над Балтийским морем. Об этом сообщил Национальный центр управления обороной (НЦУО) России.

«Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения ею Государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-27см из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Балтийского флота.», - говорится в сообщении НЦУО, где подчеркивают, что граница России не была нарушена, а весь полет российского истребителя проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Российский экипаж приблизился к американскому самолету на безопасное расстояние, идентифицировал его, а после разворота Пасейдона «благополучно вернулся на аэродром базирования».

Напомним, с 9 по 15 августа российский истребители ежедневно вылетали на перехват иностранных самолетов-разведчиков. Последний раз, в минувший вторник Российский Су-27 вылетел на перехват американского самолета-разведчика ЕР-3Е «Ариес» в Черном море