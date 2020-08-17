Диетолог назвала продукты, помогающие улучшить настроение Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Врач-диетолог, член Федерального медико-биологического агентства России Маргарита Королева назвала продукты, которые помогут улучшить настроение человека.

В рационе обязательно должны быть продукты растительного и животного происхождения. Они помогут получить весь комплекс витаминов, минералов и антиоксидантов, в том числе так называемых «гормонов счастья» - это серотонин, дофамин и эндорфин.

- Добиться состояния счастья можно не только за счет питания, но и благодаря физической активности. Нагрузка обеспечивают улучшение кровообращения в зоны дофаминовых рецепторов в структурах головного мозга, - делится специалист.

Даже если ресурс дофаминовых клеток от рождения был невелик, то при умеренной физической нагрузке будет происходить их регулярное деление.

- Пример того, что дофамина и рецепторов недостаточно – это стремление заедать все стрессовые ситуации. Таким образом человек пытается поддержать в себе радость, - говорит врач.

Специалист советуют обратить внимание на продукты, которые содержат фенилэтиламин. Он является химическим соединением, стимулирующим чувство удовольствия.

- Это вещество имеется в шоколаде и газированных напитках. Соответственно, данные продукты могут повысить настроение и какое-то время удерживать его, - отмечает диетолог в беседе с ФАН.

Но злоупотреблять сладостями и газировкой не следует, особенно последней. В ней содержится слишком много фенилэтиламина, что подавляет выработку собственного гормона.

- По итогу человек может прийти к депрессивному состоянию. Алкоголь тоже дает временный эффект, - напомнила диетолог.

Лучше всего отдавать предпочтение продуктам растительного и животного происхождения. Добавлять в свой рацион рыбу, мясо, птицу, бобовые, семена и орехи.

- К тому же, нормальный гормональный фон создается за счет полезных жиров, поскольку они принимают участие в формировании серотониновых молекул, — объясняет врач.

Антиоксиданты обеспечат детоксикацию организма, то есть выведут все вредные вещества. Их можно получить из ярких красных, желтых и оранжевых овощей и фруктов.

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