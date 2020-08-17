Жители Чукотки сдали тест на ВИЧ

Фото: Минздрав России

Всероссийская акция Министерства здравоохранения Российской Федерации «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020» в этом году добралась до Чукотки. В этом регионе акция проходит впервые. Экспресс-тестирование проходило в 3 городах: Анадыре, Угольных Копях, Тавайвааме. В ходе акции свой ВИЧ-статус узнали около 200 человек. Придя к мобильным пунктам тестирования (белым ГАЗелям с надписью «Тест на ВИЧ: Экспедиция») люди могли не только сдать бесплатный, безболезненный тест на ВИЧ, но и получить достоверную информацию о ВИЧ/СПИДе. А также смогли оценить свои риски заражения и получили рекомендации специалистов по профилактике заболевания.

Фото: Минздрав России

Советник губернатора Чукотского АО Евгений Подлесный отметил, что «проблема ВИЧ – сложная проблема, решение которой требует комплексного подхода».

- Во-первых, необходимо информирование населения о способах заражения и профилактики распространения ВИЧ-инфекции. Во-вторых, необходимо донести до людей понимание того, что ВИЧ-инфекция – это не приговор, и на сегодняшний день есть очень эффективная антиретровирусная терапия, которая позволяет ВИЧ-инфицированным прожить долгую и полноценную жизнь. И третий аспект – донести до людей, что ВИЧ-инфицированный - это полноценный член общества, он не опасен, он может быть полезным членом общества, приносить огромную пользу, быть эффективным работником, отличным семьянином и родителем.

Фото: Минздрав России

ВАЖНО

Люди, живущие с ВИЧ, имеют такие же права, как и все

ВИЧ-инфицированные люди во всем мире, и в России в том числе, работают, женятся, рожают детей. Диагноз ВИЧ-инфекция - не повод для увольнения человека с работы. А ВИЧ- положительный ребенок может ходить в обычный детский сад и школу: вирус иммунодефицита не передается в быту, через детские укусы и поцелуи. За всю историю эпидемии не было ни одного случая передачи ВИЧ от ребенка к ребенку.

Фото: Минздрав России

ЧТО ДАЛЬШЕ

Мобильные пункты тестирования приедут в Иркутскую область

С 19 по 24 августа тестирование на ВИЧ-инфекцию пройдет в 5 городах Иркутской области: Усолье-Сибирском, Ангарске, Шелехове, Братске, Иркутске. Тестирование займет всего 15 минут.

Акция проходит с соблюдением всех рекомендованных санитарно-эпидемиологических мер, чтобы помешать распространению новой коронавирусной инфекции. Консультанты используют средства индивидуальной защиты, а также проводят дезинфекцию всех поверхностей МПТ после каждого тестируемого.

Больше информации об акции и точках тестирования, а также о профилактике ВИЧ/СПИДа на сайте o-spide.ru