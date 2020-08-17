Лукашенко допустил проведение новых президентских выборов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент Белоруссии Александр Лукашенко допустил проведение новых президентских выборов, однако, по его словам, глава государства не должен принимать решения под давлением, а должен найти компромисс, поэтому повторное голосование возможно только после принятия на референдуме новой конституции.

«Будет так мужики, нам надо принять новую конституцию, что вы и хотели, и даже альтернативщики не были против. Вы ее должны принять на референдуме … и по новой конституции провести, если хотите, выборы и парламента, и президента», - заявил белорусский лидер.

Как писал сайт kp.ru, ранее Лукашенко сообщил о работе над третьим вариантом новой конституции, а также заявил, что после принятия новой Конституции готов передать полномочия, но отказаться от поста президента, как и проводить еще одни выборы, под давлением оппозиции он не собирается.

Напомним, окончательные итоги голосования на президентских выборах были объявлены 14 августа. Победу одержал действующий глава государства, набравший 80,1 процент голосов, за Светлану Тихановскую проголосовали 10,12 процентов. В ЦИК уже отклонили жалобы на итоги выборов от проигравших кандидатов. На фоне таких результатов в Белоруссии уже неделю не утехают протесты