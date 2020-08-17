Краснодарский край в 6 раз увеличил финансирование топливно-энергетического комплекса

Глава Кубани Вениамин Кондратьев провел совещание по подготовке к отопительному сезону. Фото предоставлено пресс-службой администрации Краснодарского края.

Финансирование топливно-энергетического комплекса Краснодарского края с 2016 года увеличилось почти в 6 раз. Благодаря масштабной модернизации отрасли, начатой по инициативе губернатора Вениамина Кондратьева, удалось не только обновить теплосети и отремонтировать котельные в целом ряде районов, но и изменить сам принцип подготовки ЖКХ к отопительному сезону. Власти региона активно вовлекают в процесс модернизации инвесторов: почти половина котельных отремонтирована на частные средства. Вениамин Кондратьев также поставил перед муниципалитетами задачу - менять по 5% теплосетей в год. Большая часть районов Кубани сегодня это требование выполняют.

Глава Краснодарского края провел совещание, посвященное подготовке к отопительному сезону. На нем губернатор, представители профильных ведомств и руководители энергетических компаний обсудили итоги модернизации регионального ТЭК. На подготовку системы ЖКХ к зиме в 2020 году выделяется около 5,4 млрд рублей. Для сравнения: в 2016 году эта сумма составляла всего 915 млн рублей — почти в 6 раз меньше.

- Пять лет назад котельные практически сыпались на глазах, - рассказал Вениамин Кондратьев. - Создание краевой программы «Развитие ТЭК» позволило привлечь в отрасль инвесторов. Такой практики в крае, чтобы они принимали активное участие в модернизации отрасли, раньше в принципе не было. В результате с 2016 года построено и модернизировано уже 120 котельных. Половина из них – за деньги инвесторов. План на этот год – обновить 30 котельных, из них 19 – за частные средства.

Вениамин Кондратьев подчеркнул: к 1 октября весь комплекс ЖКХ Кубани должен быть полностью готов к зиме. В 12 городах и районах края инвесторы уже приступили к работе, объем инвестиций в этих муниципалитетах составляет почти миллиард рублей.

- Президент дал поручение – к 2022 году 95% поставок тепла должны производиться частными операторами, - напомнил Вениамин Кондратьев. - Чтобы выполнить задачу, муниципалитетам нужно активнее работать с бизнесом. Убеждать инвесторов, чтобы они заходили в ТЭК и с нами его модернизировали и выводили на новый уровень.