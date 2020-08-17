В Германии допустили введение ответных санкций в адрес США из-за «Северного потока-2»

В Бундестаге намерены защитить "Северный поток -2" от США в ООН Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст заявил, что Германия допускает введение ответных санкций в адрес США, при сохранении давления на компании, участвующие в реализации проекта «Северный поток -2».

Собеседник RT Deutsch отметил, что Евросоюз должен прибегнуть к жестким мерам, дать ответ на политику США. Так как попытки вмешаться в вопросы энергообеспечения Германии противоречат нормам международного права.

- Нужно дать американцам понять, что если они будут реагировать, как реагируют сейчас, то это нанесёт экономический ущерб. Поэтому я предлагаю ввести штрафные пошлины на американский сжиженный газ и при определённых условиях — эмбарго на ввоз американского газа, чтобы ударить по американцам так же, как это хотят сделать они, - отметил Клаус Эрнст.

Только после того, как Штаты поймут свою ошибку и пойдут на уступки, можно будет вести переговоры.

- Мы не хотим увеличивать санкции, мы хотим при помощи санкций предотвратить американские санкции, - заключил собеседник издания.

В Германии не исключают, что если политика США будет сохранена, то страна обратится в ООН для защиты национальных интересов. Этот шаг, уверен член Совета Федерации, сенатор Олег Морозов, поможет стране избежать колоссального экономического и политического давления.

- Идея заместить дешевый российский газ дорогим американским Германии не нравится. Понятно, что Берлин, хоть и партнер США во всех делах, но осознает, что США перешли красную линию, - отметил сенатор в беседе с ФАН.