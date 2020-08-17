Трамп назвал ужасной ситуацию в Белоруссии Фото: REUTERS

Президент США Дональд Трамп назвал ужасной ситуацию в Белоруссии, и сообщил, что Вашингтон внимательно следит за происходящем в республике.

О первом комментарии американского лидера по поводу кризиса в Белоруссии сообщил Reuters

Напомним, ранее Госсекретарь США Майкл Помпео заявил о поддержке освобождения задержанных в Белоруссии протестующих из изоляторов, но отметил, что этого недостаточно, и назвал нечестными прошедшие 9 августа выборы президента в республике.

Акции протеста в Белоруссии проходят ежедневно уже более недели – с тех пор, как в стране прошли президентские выборы, на которых действующий белорусский лидер Александр Лукашенко получил более 80% голосов. Сотни тысяч людей выходят на митинги с требованием признать результаты незаконными, и провести новое голосовании. В воскресенье, 16 августа, в Минске состоялась самая массовая акция протеста, когда на улицы столицы вышло около 200 тысяч человек.