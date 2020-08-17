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Протесты в Белоруссии

У здания Белтелерадиокомпании собрались протестующие

Демонстранты требуют разговора с руководителем телеканала «Беларусь 1» Иваном Эйсмонтом
Анастасия РышковаАнастасияРышкова
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Протесты возле здания Белтелерадиокомпании начались утром 17 августа

Протесты возле здания Белтелерадиокомпании начались утром 17 августа

Несколько сотен человек собрались на протест у здания Белтелерадиокомпании в Минске. В их числе и 6 журналистов, которые вышли из телецентра и присоединились к демонстрации. Они пришли к зданию телевидения, чтобы лично поговорить с руководителем телеканала «Беларусь 1» Иваном Эйсмонтом.

По словам протестующих журналистов, руководство телерадиокомпании забастовку не поддержало и предложило своим служащим несколько вариантов развития событий: первый - оставаться на рабочих местах и работать, второй - написать заявление об увольнении, третий - принять участие в незаконной забастовке и быть уволенным по статье.

«Я и мои коллеги выбрали третий вариант, мы бастуем», - сказал один из представителей СМИ, сообщает ТАСС.

Протест начался утром 17 августа и продолжается до сих пор.

Напомним, что протесты в стране начались после президентских выборов 9 августа, на которых по результатам голосования победил Александр Лукашенко. Протестующие требовали назначить перевыборы. Мирные демонстрации превратились в драки и потасовки между гражданскими и ОМОН. Тысячи людей были задержаны и отправлены в СИЗО. На данный момент Генпрокуратура Белоруссии сообщила, что большая их часть освобождена.