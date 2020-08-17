Минздрав Беларуси: за время акций протеста погибли два человека

За время акций протеста погибли два человека Фото: REUTERS

За время акций протеста в Белоруссии погибли два человека, в больницах находятся 158 пострадавших. Такие данные привел Минздрав республики, глава которого сообщил, что ведомство не располагает данными о пропавших в ходе протестов 83 человек

И. о. министра здравоохранения Белоруссии Владимир Караник сообщил, что из 158 пострадавших у троих тяжелые травмы, а все остальные находятся в стабильном и не критичном состоянии.

О количестве погибших сообщил министр здравоохранения Белоруссии Владимир Караник, который вышел к врачам, собравшимся на акцию у здания Минздрава. Около ста медработников потребовали пустить их к задержанным при разгоне протестов. Медиков пришли поддержать музыканты, сыгравшие концерт.

Напомним, акции протеста в республики проходят ежедневно уже более недели – со дня президентских выборов 9 августа, когда действующий глава государства Александр Лукашенко получил более 80% голосов. Сотни тысяч людей выходят на митинги с требованием признать результаты незаконными, и провести новое голосовании. В воскресенье, 16 августа, в Минске состоялась самая массовая акция протеста, на которую пришли около 200 тысяч человек.