В больницах Белоруссии находится 158 пострадавших во время протестов

У троих пациентов тяжелые травмы, а состояние остальных остается удовлетворительное
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В больницах Белоруссии остаются 158 человек, которые были доставлены с травмами после протестов. Об этом сообщил и. о. министра здравоохранения республики Владимир Караник.
«В больницах находятся сейчас 158 человек», - сказал он.
Каранник отметил, что лишь у троих пациентов тяжелые травмы, а остальные вне опасности и находятся под постоянным наблюдением врачей.
«У всех остальных состояние стабильное, не критичное», — добавил он, сообщает ТАСС.
Напомним, что массовые столкновения гражданских с милицией и ОМОН в Белоруссии начались после выборов президента республики. Тысячи демонстрантов выразили недовольство результатами голосования. В попытке усмирить людей правоохранительные органы применили силу. В Генпрокуратуру Белоруссии поступили многочисленные жалобы о фактах нарушения службами своих должностных полномочий.