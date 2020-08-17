В больницах Белоруссии находится 158 пострадавших во время протестов

У троих пациентов тяжелые травмы, а состояние остальных остается удовлетворительное Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В больницах Белоруссии остаются 158 человек, которые были доставлены с травмами после протестов. Об этом сообщил и. о. министра здравоохранения республики Владимир Караник.

«В больницах находятся сейчас 158 человек», - сказал он.

Каранник отметил, что лишь у троих пациентов тяжелые травмы, а остальные вне опасности и находятся под постоянным наблюдением врачей.

«У всех остальных состояние стабильное, не критичное», — добавил он, сообщает ТАСС.

Напомним, что массовые столкновения гражданских с милицией и ОМОН в Белоруссии начались после выборов президента республики. Тысячи демонстрантов выразили недовольство результатами голосования. В попытке усмирить людей правоохранительные органы применили силу. В Генпрокуратуру Белоруссии поступили многочисленные жалобы о фактах нарушения службами своих должностных полномочий.