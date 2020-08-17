Судья Василий Казарцев, который ошибся в матче Спартак - Сочи, на время остался без работы

"Спартак" сыграл вничью 2:2 первый матч сезона с "Сочи". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Завершена работа по матчу первого тура чемпионата России по футболу "Спартак" - "Сочи". Поединок завершился со счетом 2:2 и стал причиной для череды скандалов из-за решений арбитров. Судья поединка, допустивший ошибку, Василий Казарцев, понес наказание после проверки на полиграфе.

Решение огласил генсек РФС Александр Алаев, заявивший:

- Судейский комитет завершил расследование в отношении судей матча «Спартак» — «Сочи» Василия Казарцева и Алексея Еськова. Арбитры успешно прошли проверку на полиграфе по итогам этой игры. Хочу поблагодарить их за сотрудничество, - приводит слова Алаева телеканал "Матч ТВ".

Вместе с тем, даже после проверки на полиграфе, было принято решение наказать рефери. В частности, Алаев отметил:

- Несмотря на это, РФС принял решения отстранить Василия Казарцева от работы арбитром на неопределенное время.

А вот о судьбе Алексея Еськова, который работал видеоарбитром, не сообщается. Казарцев в поединке назначил два пенальти в ворота "Спартака". А руководство "красно-белых" выразило недовольство судейством, пригрозив снять команду с турнира. Однако же потом решение было отозвано.