ЦИК Белоруссии не видит оснований признать выборы недействительными

ЦИК Белоруссии не нашел оснований для пересчета голосов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Центральная избирательная комиссия Белоруссии в ответ на многочисленные жалобы и просьбы о переголосовании заявила, что не видит оснований пересчитывать голоса после выборов президента Республики.

«В Центральную комиссию заявителями не представлено данных, свидетельствующих о том, что участковыми комиссиями результаты выборов установлены неправильно. Не могут служить поводами к удовлетворению жалоб доводы, которые носят по существу предположительный характер. При таких обстоятельствах оснований для признания выборов недействительными по участкам для голосования не имеется», - сказано в заявлении ЦИК опубликованном на сайте ведомства.

ЦИК Белоруссии заявил, что серьезных сведений для пересчета голосов на ряде избирательных участков не получал. Повторный подсчет голосов избирательная комиссия может назначить лишь в том случае, если будет выявлен ряд ошибок.

«Повторный подсчет голосов избирателей по участку для голосования Центральная комиссия вправе назначить при выявлении ошибок, несоответствий в протоколах участковых и территориальных комиссий, иных нарушениях, допущенных в ходе голосования или при подсчете голосов. Сведений о таких нарушениях в обращениях не указано», - сказано в сообщении.

Напомним, что по результатам выборов президента Белоруссии 9 августа победил Александр Лукашенко. Переизбранный президент набрал 80,23% голосов, в то время, как его оппонент Светлана Тихоновская получила 9,9%. Несогласные с результатами выборов граждане Белоруссии вышли на улицы с протестами. Демонстрации продолжаются и по сей день.