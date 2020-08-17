"Погода миллион на миллион" синоптик рассказал, какими будут предстоящие выходные

Синоптик рассказал о погоде во второй половине августа Фото: Алексей БУЛАТОВ

У россиян еще есть шанс насладиться теплой летней погодой. Последние две недели лета обещают быть очень комфортными.

- В основном будет солнце, минимум осадков. Температура уже сегодня вернется в климатическую норму, +20-23 в дневные часы, дальше 20-25, и к выходным, я думаю, 22-27. Предстоящие выходные будут идеальными на всей территории средней полосы России. Если кто-то хочет попрощаться с летом, ближайшие выходные идеальны для этого, погода будет миллион на миллион, - рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец в эфире радио "Комсомольская правда".

Что касается предстоящей осени, то в начале сентября погода обещает быть очень теплой, солнечной и сухой. Дальше температура вернется в климатическую норму. И осень, и зима будут такими, какими они должны быть: с довольно большим количество осадков, особенно зимой, когда будет много снега.