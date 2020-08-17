Следователи выдали ордер на арест главы таможенной службы Ливана Фото: REUTERS

Следователи выдали ордер на арест генерального директора таможенной службы Ливана Бадри Дахера в рамках расследования дела о мощном взрыве в порту Бейрута.

Как передает телеканал Al Arabiya, ордер был выдан после того, как чиновник дал свои показания в ходе допроса, который продолжался в течение четырёх часов.

Напомним, взрыв в порту ливанской столицы прогремел вечером 4 августа. В результате порт был полностью разрушен и пострадали здания в радиусе 10 километров. Ущерб оценили в более чем 15 миллиардов долларов

Причиной трагедии стала рванувшая в порту селитра лежала в ангаре шесть лет, хотя ее обязаны были убрать оттуда. Неправильное хранение такого взрывоопасного вещества привело к массовым протестам в Бейруте, которые вместе с последствиями разрушений, ухудшили эпидемиологическую ситуацию в стране. Накануне в Ливане зафиксировали рекордный рост числа случаев коронавируса.