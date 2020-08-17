Пожар в общежитии университета в Москве: эвакуировали более 120 человек

Пожар в общежитии университета в Москве Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вечером в понедельник, 17 августа, из общежития Московского государственного университета технологий и управления (МГУТУ) им. К. Г. Разумовского эвакуировали более 120 человек из-за пожара на шестом этаже здания.

«В 1-м Балтийском переулке, 6/21 к. 1 произошло возгорание … из здания эвакуированы 123 человека, информации о пострадавших не поступало», - передает ТАСС сообщение источника в экстренных службах, где отметили опасность распространения огня.

По предварительным данным, площадь возгорания составила 50 квадратных метров, открытое горение удалось сбить. Информации о пострадавших пока нет.

На данный момент идет проверка перекрытий, в самой комнате, где произошло возгорание.

Напомним, сегодня утром пожар произошел в округе Ступино Московской области. Огонь вспыхнул в частном доме в селе Верзилово. Внутри находилась многодетная семья. Успели спасти пять человек, из них двое детей. Всех пострадавших доставили в больницу, у двоих - обширные ожоги. Однако одного ребенка спасти не удалось.