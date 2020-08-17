Курс биткойна превысил 12,3 тыс. долларов, впервые с августа 2019 года Фото: REUTERS

В понедельник, 17 августа, курс криптовалюты биткойн поднялся выше 12,3 тысяч долларов и достиг максимума с августа прошлого года.

Как свидетельствуют данные электронной криптовалютной биржи Coinmarketcap, к 19:00 по московскому времени биткойн подорожала на 4,14 процента и поднялась до отметки 12 331,73 долларов за единицу криптовалюты.

Согласно данным портала, капитализация рынка биткойна в понедельник, 17 августа, составляла 227,9 миллиарда долларов.

Напомним, 30 июля президент России Владимир Путин подписал закон о криптовалюте, которая указана в нормативно-правовом акте как средство платежа, сбережений и инвестиций. Документ позволяет с января следующего года проводить сделки с криптовалютой, однако запретит ее в качестве платежного средства на территории страны. Операторами обмена цифровых финансовых активов с правом проводить сделки купли-продажи и обмена активов смогут стать банки и биржи, и для этого они должны быть включены в специальный реестр Центрального банка.