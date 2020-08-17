Не переплачивать за лекарства: Законопроект «Единой России» поможет снизить цены в аптеках

Новый законопроект «Единой России» поможет снизить цены на лекарства и будет в целом регулировать аптечный рынок, - сообщил 17 августа секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Законопроект предлагает утвердить меры, которые позволят ограничить влияние на рынок крупных аптечных сетей. Кроме того, проект закона обяжет аптеки предлагать покупателям недорогие российские препараты вместо более высоких по цене зарубежных аналогов.

- Во-первых, мы предлагаем законодательно установить понятие аптечной сети и ограничить ее долю на рынке в границах одного административно-территориального образования 20 процентами. Это позволит не допустить монополизации и, соответственно, должно позитивно сказаться на ценах, - рассказал Андрей Турчак во время совещания, главной темой которого стала доступность лекарств. Совещание с профильными министерствами и ведомствами прошло по инициативе «Единой России».

По мнению единороссов, понятие «аптечная сеть» в законодательство необходимо ввести для того, чтобы предлагаемые нормы не распространялись на отдельные аптеки. Это сделает доступ на рынок для них более справедливым. «Единая Россия» также предлагает ограничить плату за услуги по продвижению лекарств и сделать ее не выше 5 процентов от оборота именно аптечной сети, сообщается на официальном сайте партии.

- Сегодня по разным оценкам производители платят от 10 до 30% стоимости лекарств в качестве дополнительного вознаграждения аптечным сетям за продвижение своих препаратов, - подчеркнул Андрей Турчак. - Конечно, так или иначе все это закладывается в цену для покупателей.

Один из самых острых вопросов — замена доступных отечественных лекарств дорогими зарубежными аналогами. Зачастую фармацевты заинтересованы в том, чтобы продавать клиентам иностранные лекарства по более высокой цене. Единороссы предлагают обязать аптеки сообщать покупателям о том, что у зарубежных препаратов есть российские аналоги.

- Это даст людям возможность выбора и будет стимулировать конкуренцию в этой сфере, - отметил Андрей Турчак.

Инициативу партии уже поддержали профильные министерства и ведомства. Министерство здравоохранения, Минпромторг, Федеральная антимонопольная служба и Росздравнадзор готовы вместе с единороссами доработать проект закона. С энтузиазмом его приняло и экспертное сообщество. По словам президента Национальной ассоциации производителей фармацевтической продукции и медицинских изделий «АПФ» Сергея Колесникова, законопроект уже «подзалежался» и его необходимо срочно принимать. Эксперты также готовы подключиться к процессу доработки документа.

- Задача партии - добиться принятия законопроекта во всех трех чтениях уже в осеннюю сессию, - подчеркнул первый заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев. После того, как партия соберет предложения экспертов, будет подготовлена окончательная версия проекта закона.