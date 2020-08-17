В Китае выдали первый патент на вакцину от коронавируса Фото: Мария ЛЕНЦ

В Китае выдали первый патент на вакцину от коронавирусной инфекции.

Патент выдали Академии военно-медицинских наук Народно-освободительной армии Китая и компании CanSino Biologics, которые совместно занимаются разработкой вакцины, и уже протестировали свой препарат на мышах и морских свинках.

Разработчики отмечают, что вакцина обладает хорошей иммуногенностью, а также легко и быстро готовится, что позволит обеспечить ее массовое производство в течение короткого времени.

«Исследование защитного эффекта на генетически модифицированных мышах показало, что после 14 дней после однократной иммунизации Ad5 nCoV может значительно снизить вирусную нагрузку внутри легочной ткани, что свидетельствует о том, что вакцина обладает хорошим иммунозащитным эффектом от COVID-19», - говорится в тексте пояснительной записки.

Напомним, о регистрации в России первой в мире вакцины от коронавирусной инфекции сообщил российский президент Владимир Путин во вторник, 11 августа. В Минздраве заявили, что российский препарат, получивший официальное название «Спутник V», в ходе пришедших испытаний показал свою высокую эффективность в формировании устойчивого иммунитета к COVID-19, а также безопасность в применении.