Белорусская оппозиция опубликовала состав Координационного совета для трансфера власти

Светлана Тихановская. Фото: REUTERS

Белорусская оппозиция опубликовала предварительный состав так называемого Координационного совета для обеспечения трансфера власти, создание которого ранее инициировала экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская.

Напомним, ранее политик сообщила о готовности к диалогу с действующей властью при помощи подомного совета, и призвала международное сообщество помочь в организации этого диалога.

Как писал сайт kp.ru, Тихановская поручила своему доверенному лицу Ольге Ковальковой и своему адвокату Максиму Знаку принимать заявки о выдвижении членов совета от организаций и объединений граждан.

В понедельник, 17 августа Ольга Ковалькова опубликовала на своей странице в Facebook предварительный состав Координационного совета, в котором значатся 36 человек,

В список вошли лауреат Нобелевский премии по литературе Светлана Алексиевич, представители избирательных штабов Светланы Тихановской и Виктора Бабарико, председатель правозащитного центра «Весна» Алесь Беляцкий, а также ряд белорусских журналистов, общественных деятелей и бизнесменов.