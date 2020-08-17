Александр Лукашенко Фото: REUTERS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что предлагал оппозиции пересчет голосов на президентских выборах, прошедших 9 августа. Однако, по его словам, для оппозиционеров это уже не актуально, и им нужны только новые выборы

«Мне уже предложили посчитать голоса с камерой. Я говорю: "Зачем? Давайте посчитаем". Пусть скажут: где, на каких участках … Вечером им предложили пересчитать, мне говорят, передают люди: "А уже не актуально считать. Это уже не актуально!"», - рассказал белорусский лидер.

Как писал сайт kp.ru, ранее Лукашенко допустил проведение новых президентских выборов, однако, он заявил, что это будет возможно только после принятия на референдуме новой конституции.

Напомним, окончательные итоги голосования на президентских выборах были объявлены 14 августа. Согласно данным ЦИК Белоруссии, победу одержал действующий глава государства, набравший 80,1 процент голосов, за его главного соперника Светлану Тихановскую проголосовали 10,12 процентов.

В ЦИК уже отклонили жалобы на итоги выборов от проигравших кандидатов. На фоне таких результатов в Белоруссии уже больше недели не утихают протесты