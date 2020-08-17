Лукашенко сообщил, что ему звонила Меркель «поговорить»

Лукашенко сообщил, что в воскресенье ему звонила Меркель «поговорить» Фото: REUTERS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил, что в воскресенье, 16 августа, ему звонила канцлер Германии Ангела Меркель «поговорить». Об этом белорусский лидер сообщил, отвечая на вопрос о возможности диалога на митинге работников МЗКТ в понедельник, 17 августа.

Как писал сайт kp.ru, ранее пресс-службы литовского президента Литвы Гитанасома Науседой сообщили о попытках главы немецкого правительства связаться по дипломатическим каналам с белорусским лидером «для поиска выхода» из сложившейся в Белоруссии ситуации.

«Я согласен, что должен быть диалог … Как только я скажу: "Ребята, приходите, поговорим", они начнут кричать и своих. Я уже знаю, кого они там сформировали для переговоров. Уже вчера звонит Меркель: "Я хочу поговорить", эти там, Науседа и прочие: "Мы хотим поговорить". Не надо меня наклонять ни с Запада, ни с Востока ... Вы рабочие люди — работайте», - сказал президент Белоруссии на митинге работников МЗКТ.