Генсек НАТО заявил, что альянс не представляет угрозы для Белоруссии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

НАТО не представляет угрозы для Белоруссии, а поддерживает ее независимость и суверенитет. Так генсек альянса Йенс Столтенберг отреагировал на обвинения в наращивании войск у границ республики.

«НАТО не представляет угрозы для Белоруссии и не наращивает своего присутствия в регионе. Мы поддерживаем суверенную и независимую Белоруссию», - заявил глава альянса.

При этом Столтенберг отметил, что в НАТО «остаются бдительными», но ограничиваются обороной и «готовы сдерживать любую агрессию против союзников».

Напомним, ранее генсек альянса призвал власти Белоруссии уважать основные свободы людей – в том числе свободу слова и право на мирный протест.

Накануне. на митинге в Минске президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что западные страны наращивают военную мощь на границах республики, после чего представитель НАТО Оаны Лунгеску заявил, что присутствие альянса на востоке Североатлантического союза не представляет угрозы ни для одной страны