Лукашенко опасается, что протесты могут превратить Беларусь в «санитарный кордон» против России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что протесты в республики могут превратить страну в «санитарный кордон» против России, на что Москва может отреагировать.

По его словам, белорусов могут поставить в цепь «от Вильнюса до Киева, чтобы продемонстрировать, что надо создать санитарный кордон между Россией и Западом»

Лукашенко считает, что это могут сделать против Москвы. «Вы что хотите, чтобы Россия отреагировала еще? А я не хочу», - заявил Лукашенко на встрече с работниками МЗКТ

Напомним, ранее белорусский лидер обсудил протесты на специально созванном заседании Совбеза республики, и заявил о начале «внешней агрессии» против Белоруссии, в которую, по его словам, «понаехали сюда из Польши, Голландии, Украины, с этой "Открытой России"».

Позже Лукашенко заявил, что стране не нужны «заморские правительства», те, кто будет управлять страной на расстоянии, из других стран. По его словам, республику хотят сделать «отхожим местом Запада» и «санитарной зоной между Востоком и Западом».