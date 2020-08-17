В офисе Меркель опровергли факт переговоров с Лукашенко Фото: REUTERS

В офисе канцлера Германии Ангелы Меркель опровергли факт переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко с момента проведения президентских выборов 9 августа. Об этом сообщил представитель правительства ФРГ.

«Такой беседы между Меркель и Лукашенко не было со времени проведения выборов», - передает Reuters сообщение представителя немецкого кабмина

Как писал сайт kp.ru, ранее в понедельник, 17 августа, пресс-службы литовский президента Гитанасома Науседой сообщили о попытках главы немецкого правительства связаться по дипломатическим каналам с белорусским лидером «для поиска выхода» из сложившейся в Белоруссии ситуации.

Позже Лукашенко заявил о том, что в воскресенье, 16 августа, ему звонила Меркель «поговорить». По его словам, глав Литвы и Германии подготовили оппозиционеры в качестве переговорщиков. «Не надо меня наклонять ни с Запада, ни с Востока», - предупредил он.