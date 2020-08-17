«Барселона» подтвердила уход в отставку главного тренера Кике Сетьена Фото: REUTERS

Испанский футбольный клуб «Барселона» подтвердил уход в отставку главного тренера Кике Сетьена, недовольство которым ранее выражали и футболисты, и болельщики клуба

Как писал сайт kp.ru, ранее об увольнении Сетьена сообщил президент клуба Хосеп Бартомеу, но не назвал причину его отставки.

Напомним, 61-летний тренер возглавил испанский футбольный клуб в этом сезоне, однако не сумел привести команду к победе ни в одном из турниров. Накануне «Барселона» проиграла «Баварии» в четвертьфинале Лиги чемпионов УЕФА с разгромным счетом 2:8 и покинула розыгрыш турнира.

Недавно появилась информация о желании знаменитого футболиста Лионеля Месси покинуть «Барселону» уже этим летом. Контракт спортсмена истекает через год, но продлевать его он не хочет. Клуб эту информацию отрицает