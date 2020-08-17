Задержанный в Норвегии по подозрению в шпионаже мог передавать информацию России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Задержанный полицейской службой безопасности Норвегии подозреваемый в передаче важных сведений иностранному государству, мог передавать данные России.

Как передает Норвежское телеграфное бюро со ссылкой на представителя норвежской спецслужбы Лине Нюгорд, подозреваемый встречался с офицером российской разведки, но свою вину он не признает и требует освободить его из-под стражи.

«Между задержанным и офицером российских спецслужб проводились встречи. Мужчина был задержан, когда находился на такой встрече», - приводит издания слова Лине Нюгорд.

Как сообщает газета Aftenposten, ссылаясь на полицейскую службу безопасности Норвегии, задержанному 15 августа норвежцу за 50 лет, он живет в Осло, но родился за границей. В понедельник, 17 августа, суд должен рассмотреть вопрос о его аресте. Подозреваемому может грозить до 15 лет лишения свободы.