Экс-сотрудника ЦРУ арестовали по обвинению в шпионаже в пользу Китая Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывшего сотрудника американского Центрального разведывательного управления 67-летнего Александра Юк Чинг Ма арестовали по обвинению в шпионаже в пользу Китая. Об этом в понедельник, 17 августа, сообщили представители министерства юстиции США на своем официальном сайте.

По данным ведомства бывший офицер и его родственник передавали совершенно секретные данные спецслужбам КНР на протяжении более десяти лет.

- След китайского шпионажа долог, и, к сожалению, в деле замешаны множество бывших агентов ЦРУ, которые предали свою страну и ее ценности, чтобы поддержать авторитарный коммунистический режим, - заявил помощник генерального прокурора по национальной безопасности Джон Демерс.

Преступная деятельность Александра началась еще весной 2001 года, когда он и его сообщник предоставили китайской разведке информацию о персонале ЦРУ, его операциях и методах сокрытия сообщений. Через несколько лет бывший офицер американской разведки переехал на Гавайи, где пытался устроится на работу в ФБР, чтобы снова получить доступ к секретной правительственной информации США, которую он, в свою очередь, мог предоставить своим кураторам из Китая.

В течение следующих шести лет Ма регулярно копировал, фотографировал и крал секретные документы. За информацию экс-офицер, по сообщению Минюста США, получал денежные вознаграждения около 50 тысяч долларов и дорогие подарки.

Задержанному уже предъявлены обвинения. В случае признания виновным ему грозит пожизненное заключение.