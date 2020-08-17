Трамп придумал совместное прозвище для Обамы и Байдена Фото: REUTERS

Американский президент Дональд Трамп, которые нередко давал прозвища своим политическим конкурентам, придумал совместное прозвище для своего предшественника на посту главы США Барака Обамы и работавшего с ним вице-президента Джо Байдена.

В понедельник, 17 августа, Трамп выступал на пресс-конференции в Миннесоте, очередной раз критикуя экономическую стратегию, который придерживался Обама. По мнению американского лидера, политика его предшественника шла вразрез с интересами простых рабочих в Штатах, на которых сам Трамп делает ставку на грядущих выборах.

- Обама и Байден. Я их называю Обайден, если коротко. Мне нравится такое прозвище, экономит много времени, - заявил американский лидер.

Напомним, что демократ Байден является главным соперником республиканца Трампа на предстоящих осенних президентских выборах. Действующий глава государства регулярно называл своего соперника "Сонный Джо".